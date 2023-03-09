Американский космический корабль Orion получил повреждения в ходе миссии на орбите

В НАСА принимают все возможные меры для решения неисправностей на космическом судне.

Инженеры, изучившие корабль Orion после возвращения на Землю, обнаружили аппаратные неисправности. Повреждения космическое судно получило в ходе миссии Artemis I.

Об этом сообщает «NV«.

По результатам анализа данных полета эксперты выявили несколько проблем, которые необходимо решить до того, как будет возможно безопасно отправить людей в космос в рамках следующего запуска. Этот запуск запланирован на 2024 год в рамках миссии Artemis II.

На данный момент известно, что мобильная пусковая установка, используемая для запуска ракеты Space Launch System, претерпела значительные повреждения, а также обнаружены проблемы с защитным тепловым экраном космического корабля Orion. В НАСА принимают все возможные меры для решения этих проблем, так как они крайне серьезно относятся к безопасности запуска.

«Мы по-настоящему болеем за эту миссию. И должны убедиться в технической исправности аппарата перед его запуском», — сказал заместитель администратора НАСА по разработке исследовательских систем Джим Фри.

Космический корабль Orion побил рекорд по удалению от Земли, преодолев большее расстояние, чем когда-либо ранее преодолевал космический корабль, предназначенный для перевозки людей.

Капсула корабля удалась от Земли на расстояние в 434,523 километра, что значительно превышает предыдущий рекорд, установленный космическим кораблем Apollo 13 в 1970 году, который удался от Земли всего на 400,171 километров.

«Курсор» сообщал о том, что накануне в Японии снова провалили запуск новой ракеты. Диспетчеры были вынуждены уничтожить ее во время взлета из-за того, что двигатели второй ступени не смогли успешно запуститься. На борту ракеты находился современный спутник наблюдения Земли ALOS-3, также известный как «DAICHI-3».