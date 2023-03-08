В Японии снова провалили запуск новой ракеты: ее ликвидировали во время взлета

Попытка запуска ракеты H3 японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) закончилась неудачей. Диспетчеры были вынуждены уничтожить ее во время взлета из-за того, что двигатели второй ступени не смогли успешно запуститься.

Об этом пишет Gizmodo.

После разделения первой ступени земные диспетчеры сообщили, что не могут подтвердить запуск двигателя второй ступени. В связи с этим они приняли решение использовать систему прекращения полета ракеты, заявив, что «нет возможности выполнить миссию».

На борту ракеты находился современный спутник наблюдения Земли ALOS-3, также известный как «DAICHI-3». Предполагается, что он был уничтожен в результате самоликвидации. Пока не совсем ясно, что именно произошло, однако JAXA объявила о начале расследования.

Напомним, что это уже вторая попытка запуска H3. 17 февраля JAXA готовилась к запуску, однако ракета не смогла взлететь – главный двигатель запустился, но ускорители на твердом топливе отказали.

H3 – это флагманская ракета Японии, которая разрабатывалась в течение десяти лет. Она позиционируется как способ для страны «иметь постоянный доступ в космос». Проект ракеты, созданный совместно JAXA и Mitsubishi Heavy Industries, был утвержден в 2013 году. Ракета имеет модульную конструкцию и может предложить сегодня четыре различных конфигурации, а в будущем появятся и другие.

Программа отстает от графика на несколько лет из-за задержек в разработке. Планируется запускать шесть миссий H3 ежегодно в течение следующих 20 лет с целевой ценой запуска от приблизительно 38 миллионов долларов. Это должно быть привлекательным как для государственных, так и для частных клиентов. JAXA также надеется использовать ракету для доставки грузов на Луну, включая компоненты, которые впоследствии будут использоваться для запланированной лунной космической станции Gateway.

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