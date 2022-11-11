Антирекорд по COVID: мужчина болел 400 дней

Иммунная система мужчины была сильно ослаблена предідущей трансплантацией почки, из-за этого организм пациента не мог целых 411 дней очиститься от вируса.

У 59-летнего мужчины был подтвержден диагноз в феврале 2021 года, а вылечился он только через 411 дней.

Такие длительные сроки до выздоровления крайне удивили исследователей вируса, пишет Science Alert.

Врачи-инфекционисты из фонда NHS Foundation Trust исследовали протекание инфекции коронавируса у людей с ослабленным иммунитетом. Они пытались вычислить, какие мутации происходят и появляются ли новые с течением времени.

Блэгдон Снелл с коллегами описал шесть наиболее примечательных случаев, но самой интересной оказалась история 59-летнего мужчины, который болел ковидом более 400 дней.

Иммунная система мужчины была ослаблена после трансплантации почки, из-за этого организм пациента не мог качественно очиститься от вируса.

Периодически у него наблюдались обострения и облегчение симптомов. В январе 2022 года исследователи провели очередное тестирование и оно вновь показало положительный результат на ковид. Каждый раз у мужчины обнаруживали один и тот же вариант вируса — B.1.177.18

Инфекционисты долгое время ломали голову, пока не обнаружили хроническую инфекцию у пациента. После этого ему назначили комбинированное лечение моноклональными антителами. В результате через 411 дней пациенту удалось полностью очистить организм от ковида.

Ученые отмечают, что некоторые люди с ослабленной иммунной системой гораздо сильнее подвержены риску серьезного заболевания и постоянного заражения.

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