В Израиле распространяется новый штамм COVID

Сейчас появляются новые штаммы, подварианты Омикрона, и они уже составляют 17% зарегистрированных случаев заболевания в Израиле.

Сегодня варианты оригинального штамма Омикрон быстро распространяются. Во многих азиатских странах подвид под названием XBB превалирует над другими. В Европе, Северной Америке, Африке и Израиле распространяются вирусы штамма BQ.1 На его долю приходится около трети случаев в Америке.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам профессора Надава Давидовича, ведущего эпидемиолога и правительственного советника по коронавирусу, в Израиле на него приходится 17% зарегистрированных случаев.

«Мы ожидаем, что он начнет быстро распространяться, и это должно вызвать у нас беспокойство и побудить нас вакцинироваться, а также принять меры предосторожности», — сказал он.

Он сказал, что эксперты все еще ждут, чтобы понять важные факты о вариантах BQ.1, например, насколько быстро они распространяются, насколько хорошо они избегают иммунитета и насколько серьезно они вызывают болезни. Но он сказал, что несколько недель назад правительство и ведущие врачи уже обсуждали сценарии возможных зимних вариантов.

«Мы провели круглые столы со всеми министерствами и командованием тыла. Мы не знаем, как изменится число случаев заболевания, но мы знаем, что каждую зиму заболевания верхних дыхательных путей могут стать нагрузкой на систему здравоохранения», — сказал Давидович, профессор Университета Бен-Гуриона и лидер Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения.

«Один сценарий, который мы рассматривали, включает большое количество COVID, но в таком варианте, как Omicron, который часто не является серьезным. Другой сценарий включает в себя новый вариант, более серьезный, чем Омикрон, как и Дельта», — добавил он.

По словам Давидовича, израильтяне вряд ли увидят восстановление ограничений, если будет широко распространено заражение Омикроном или другим вариантом с таким же низким уровнем госпитализаций и серьезных случаев.

«Но с вариантом, который приводит к более серьезным последствиям, Израиль может рассмотреть возможность наблюдения и некоторых ограничений на большие собрания», — добавил он и отметил, что это будет означать, что общественность снова почувствует влияние правил коронавируса.

Это будет третья пандемическая зима для Израиля. Правительственные графики дают четкую картину всплесков, которые произошли с наступлением зимы за последние два года. Пик числа госпитализированных в тяжелом состоянии пришелся на конец января или начало февраля.

В Израиле количество новых ежедневных случаев находится на том же уровне, что и месяц назад — чуть менее 900 — после промежуточного спада, который может быть объяснен снижением количества тестов во время праздника Суккот.

Давидович подчеркнул, что даже если быстро узнать больше о семействе BQ.1, еще есть много времени для появления других вариантов. Эксперт рекомендовал лицам из групп высокого риска носить маски в общественном транспорте и в общественных местах и добавил, что «вакцины, конечно, очень важны».

«Мы движемся к нормализации ситуации с COVID, и сохранение некоторых мер является частью этого. На национальном уровне, пока мы не знаем, как все будет выглядеть, нам необходимо инвестировать во все необходимые системы, включая возможность лабораторий тестирования для быстрого увеличения мощности и подготовки к домашнему лечению инфицированных людей. Проблемы со здоровьем, с которыми мы сталкиваемся, шире, и если в систему будут вложены инвестиции, мы будем готовы ко всем вызовам, включая COVID», — сказал он.

Ранее курсор писал, что в Израиле начали вакцинировать препаратами, адаптированными к Omicron. Органы здравоохранения рекомендуют людям в возрасте 65 лет и старше получать вакцину вместе с другими группами риска.

Также ученые выяснили, почему так мало израильских детей привиты от COVID-19. Новое исследование выявило некоторые причины, объясняющие низкий уровень вакцинации среди этой возрастной группы.

Стало известно, когда израильтяне начнут получать COVID-прививки второго поколения. Вакцины второго поколения распространяются среди поставщиков медицинских услуг, поскольку научное сообщество с нетерпением ждет, чтобы увидеть, насколько они помогают.

Израиль предложит вакцину против коронавируса без мРНК. Минздрав Израиля объявило, что теперь оно предложит альтернативу тем, кто не может или не хочет получать мРНК-вакцину Covid.

Кроме этого, что Израиль снова вводит ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион.

Напомним, что Израиль готовится к объединенной волне гриппа и COVID-19: какие меры предпринимает Минздрав.