Аппарат NASA выполнил историческую миссию на Марсе — что он сделал

Впервые в истории космический аппарат NASA оставил на другой планете 10 титановых трубок с образцами горных пород. Для этого на поверхности Марса он создал импровизированный склад.

Об этом сообщает «Gizmodo«.

Так, перед марсоходом Perseverance в начале года была поставлена еще одна задача – подготовить резервный запас образцов в 10 титановых трубках, которые следует оставить на поверхности Марса.

«Марсоход в качестве доказательства правильно проделанной работы прислал на Землю 368 подробных изображений поверхности кратера Езеро. На их видно расположение всех 10 титановых трубок с эталонами. Ученые из NASA решили перестраховаться на случай, если космический аппарат не сможет работать еще несколько лет до того момента, пока на Марс прибудут другие аппараты, чтобы забрать образцы», — говорится в сообщении.

По данным ученых, образцы марсианской горной породы, собираемые марсоходом в специальные титановые трубки, которые он размещал в специальном хранилище, будут доставлены на Землю в 2033 году.

«Состав из титановых трубок был создан для целей, где миллиарды лет назад существовала дельта древней реки, которую марсоход Perseverance еще продолжает исследовать. Всего 8 титановых трубок наполнены образцами горной породы, еще одна содержит частицы атмосферы Марса и одна пустая», — указано сообщении NASA.

Также Perseverance направил на Землю подробные снимки поверхности кратера Езеро на Марсе, на которых видны результаты его важной деятельности. Марсоход Perseverance провел два года на Марсе, исследуя поверхность кратера в надежде выявить признаки древней микробной жизни.

Читайте также: Полеты на Марс — NASA разрабатывает ядерную ракету