Полеты на Марс: NASA разрабатывает ядерную ракету

Ракета с ядерной установкой существенно сократит время полета астронавтов до красной планеты.

Специалисты NASA объявили во вторник, что намерены построить ракету с ядерной установкой для доставки людей на Марс.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации ученых космического агентства, ракета с ядерной установкой сможет доставить астронавтов до Марса намного быстрее. Сейчас традиционный корабль способен сделать это за семь месяцев.

NASA в сотрудничестве с Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) намерены провести испытания первой демонстрационной ракеты уже в 2027 году.

Ядерная тепловая ракета (NTR) обеспечит тягу примерно в 10 тысяч раз больше, чем у электрического двигателя, и в 2-5 раз большую эффективность, чем у химического двигателя.

Команда планирует использовать предыдущие модели NTR для разработки DRACO, но придаст им современный вид.

NASA десятилетиями изучало технологию ядерных тепловых двигателей, которая передает тепло от ядерного реактора к водородному топливу. Это обеспечивает намного большую мощность, чем традиционные ракетные двигатели на химической основе, а также снизит риск для астронавтов, которые не будут проводить в космосе целых семь месяцев.

Короткий перелет существенно сократит время, в течение которого астронавты будут подвергаться воздействию радиации из дальнего космоса, также во время полета на Марс им потребуется меньше припасов, таких как еда и другие грузы.

NASA предполагает к концу 2030-х годов отправить людей в марсианский мир.

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