Археологи нашли ребенка, похороненного со 142 собаками в Египте

Археологи во время раскопок в некрополе Файюмского оазиса (Гипет) обнаружили могилу ребенка, погребенного вместе со 142 собаками.

Об этом сообщает Cesras.

Файюмский оазис — это впадина в пустыне, к западу от реки Нил или всего в примерно 100 км к югу от Каира, Египет. Файюм был известен древним египтянам как двадцать первый ном Верхнего Египта, Атеф-Пеху («Северный Платан»).

Вокруг Оазиса находятся руины многих древних деревень, а неподалеку находится древнеегипетский город Крокодилополис/Арсиноя, посвященный богу-крокодилу Собеку. Археологи ЦЭИ РАН в течение нескольких лет ведут раскопки некрополя в Файюме, обнаружив захоронения, датируемые IV веком до н.э. – VII веком н.э.

При недавних раскопках исследователи обнаружили захоронение 8-летнего ребенка, положенное на останки 142 собак в той же могиле. Зоолог Галина Белова осмотрела собак и пришла к выводу, что все они умерли одновременно, без признаков насилия.

Child buried with 142 dogs in Ancient Egyptian Necropolis https://t.co/3sBnveGvXN pic.twitter.com/fvGgaAq0Cv — Archeologia Żywa (@ArcheologiaZywa) January 18, 2023

На останках собак были обнаружены следы голубой глины, которая часто встречается в древнеегипетских водоемах. Это позволяет предположить, что животные находились рядом с затопленным источником воды, из-за которого они утонули.

Что касается того, почему ребенок оказался в могиле, остается загадкой. Возможно, ребенок ухаживал за животными, но еще больше сбивает с толку то, что ребенка нашли со льняным мешком на голове.

Ранее в некрополе было найдено еще одно захоронение с таким же полотняным мешком, надетым на голову умершего. Однако это другое захоронение, потому что внутри может быть казненный. На это указывает стрела в груди.

«Курсор» сообщал, что археологи обнаружили любовное письмо возрастом 2500 лет.