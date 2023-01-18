Археологи обнаружили любовное письмо возрастом 2500 лет

На месте многочисленных раскопок города Изник планируется открыть музей, фундамент которого заложили еще 3 года назад.

Изник ​​- древний город в Турции, который был заселен в разные времена различными цивилизациями, стал претендентом на включение в список ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Аrkeonews.

Он был настолько популярен благодаря своим плодородным землям, торговым путям и многим другим причинам.

Изник был фермерским городом с массивными средневековыми стенами, он находился прямо на берегу широкого озера в 63 километрах к юго-востоку от Яловы.

Сейчас на этом месте готовят к открытию Изникский археологический музей, а в нем планируют организовать показ выставок бесценных древностей.

Артефакты в этом музее датируются 5000-летней историей. В частности, особый интерес во всем мире вызвало древнее послание, выгравированное на саркофаге Антигона I, одного из полководцев Александра Македонского.

Эмоциональное послание 2500-летней давности было переведено историками. Оно раскрывает горе любящей женщины по поводу смерти Антигона I.

«Я, печальная Арета, всем телом и душой взываю из могилы Антигона. Я рву на себе волосы от горя и выражаю себя плачем. Это несчастье, смерть должна была захватить меня вместо этого драгоценного человека», — написано в древнейшем любовном послании.

Новый музей скоро станет одним из выдающихся музеев Европы, а одним из его сокровищ останется письмо о любви к погибшему воину.

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