Археологи обнаружили любовное письмо возрастом 2500 лет

Изник - древний город в Турции, который был заселен в разные времена различными цивилизациями, стал претендентом на включение в список ЮНЕСКО.
Об этом сообщает Аrkeonews.
Он был настолько популярен благодаря своим плодородным землям, торговым путям и многим другим причинам.
Изник был фермерским городом с массивными средневековыми стенами, он находился прямо на берегу широкого озера в 63 километрах к юго-востоку от Яловы.
Сейчас на этом месте готовят к открытию Изникский археологический музей, а в нем планируют организовать показ выставок бесценных древностей.
Артефакты в этом музее датируются 5000-летней историей. В частности, особый интерес во всем мире вызвало древнее послание, выгравированное на саркофаге Антигона I, одного из полководцев Александра Македонского.
Эмоциональное послание 2500-летней давности было переведено историками. Оно раскрывает горе любящей женщины по поводу смерти Антигона I.
«Я, печальная Арета, всем телом и душой взываю из могилы Антигона. Я рву на себе волосы от горя и выражаю себя плачем. Это несчастье, смерть должна была захватить меня вместо этого драгоценного человека», — написано в древнейшем любовном послании.
Новый музей скоро станет одним из выдающихся музеев Европы, а одним из его сокровищ останется письмо о любви к погибшему воину.
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