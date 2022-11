Археологи нашли таинственную золотую монету

В Ньюфаундленде, самой восточной провинции Канады, археологи нашли золотую монету, которой 600 лет.

Об этом сообщает Arkeonews.

Есть версия, что это самая старая монета, когда-либо найденная в этой стране. Автором таинственного открытия стал Эдвард Ханйс.

Ученые установили, что золотая монета ‒ четвертак английского происхождения, отчеканенная в Лондоне. Ее создали примерно между 1422 и 1427 годами. В пересчете на современные деньги она составляет около 80 долларов.

Удивительно, но эта находка как минимум на 70 лет старше периода прибытия европейцев на этот остров. Монета, которой около 600 лет, является предшественником первого задокументированного контакта европейцев с Америкой еще со времен викингов.

У Пола Берри из Музея валюты Банка Канады есть своя версию происхождения монеты. Он полагает, что она была выведена из обращения после потери, но как именно она оказалась в канадской провинции – тайна.

Археологи продолжают изучать находку и планируют провести на месте ее обнаружения раскопки. Они не назвали конкретное местоположение, чтобы его не посещали соискатели драгоценностей. Монету планируют выставить на всеобщее обозрение после того, как будут проведены необходимые исследования.

A #gold coin discovered on Newfoundland’s south coast could rewrite the #history books on the European presence in the region. The #coin, a quarter noble, dates back to the 1420s and the reign of Henry VI. via CBC https://t.co/tLRHpHl1B4

— American Numismatic (@ANACoins) November 12, 2022