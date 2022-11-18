Пирамида неизвестной царицы обнаружена возле гробницы Тутанхамона

Всего в двух шагах от гробницы Тутанхамона археологи раскопали пирамиду неизвестной древнеегипетской царицы, тайник с гробами, мумиями и артефактами, и ряд взаимосвязанных туннелей.

Об этом говорится в статье Live Science.

В течение последних двух лет археологи работали в Саккаре, археологических раскопках в Гизе, примерно в 32 км к югу от Каира. Недавно они обнаружили множество гробов и мумий, которые могут принадлежать некоторым из ближайших генералов и советников Тутанхамона во время его правления (с 1333 г. до н.э. до его смерти в 1323 г. до н.э.). Археологи также обратили свое внимание на соседнюю пирамиду, которая принадлежала Тети, первому царю Шестой династии Египта.

«Тети поклонялись как богу в период Нового царства, поэтому люди хотели быть похороненными рядом с ним. Однако большинство захоронений, известных в Саккаре ранее, относились либо к Старому Царству, либо к Позднему Периоду. Теперь мы обнаружили 22 [соединенных между собой] шахты глубиной от 9 до 18 метров, все с захоронениями Нового Царства», — сказал Захи Хавасс, египтолог, который работает над раскопками и ранее занимал пост министра древностей Египта.

По словам Хавасса, в этих шахтах археологи нашли огромный известняковый саркофаг вместе с 300 красивыми гробами периода Нового Царства.

«Раньше не было известно, что захоронения из Нового Царства были обычным явлением в этом районе, поэтому это место совершенно уникально. Гробы имеют индивидуальные лица, каждое уникальное, различающее мужчин и женщин, и украшены сценами из Книги Мертвых [древний египетский погребальный текст]. На каждом гробу также есть имя умершего и часто изображены Четыре Сыновья Гора, защищавшие органы умерших», — сказал Хавасс.

Если обнаружение гробов не было достаточно удивительным, когда исследователи подняли крышки гробов, они были удивлены, обнаружив мумии в хорошем состоянии, даже спустя столько столетий.

«Это показывает, что мумификация достигла своего пика в Новом Царстве. Некоторые гробы имеют две крышки, а у самого удивительного гроба есть маска женщины, сделанная полностью из чистого золота. Внутри гробов и гробниц также находятся различные артефакты, в том числе такие игры, как древняя игра Сенет, шабтис [маленькие фигурки], статуи бога Птах-Сокара и даже металлический топор», — добавил он.

Кроме того, исследователи обнаружили пирамиду в память о царице, личность которой ранее была неизвестна.

«С тех пор мы обнаружили, что ее звали Нейт, и она никогда раньше не была известна из исторических записей. Удивительно буквально переписать то, что мы знаем об истории, добавив в наши записи новую королеву», — сказал он.

Подборка гробов и предметов старины, найденных на месте раскопок, будет выставлена ​​в Большом египетском музее в Гизе, который планируется открыть в следующем году.

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