Археологи нашли в Болгарии древний холодильник

Это не единственное интересное открытие в рамках недавнего исследования.

Археологи из Варшавского университета проводили раскопки в Болгарии, где нашли римский холодильник в ходе раскопок в крепости.

Об этом сообщает Тechinsider.

Ученые исследователи крепость Нова, которая считается одной из главных крепостей легионеров на Лимес-Мезиях вдоль Дуная в северной Болгарии. Ранее здешние раскопки проводили ученые из Польши и Болгарии, но на сей раз главой раскопок выбрали профессора Варшавского университета Петра Дычека.

В ходе исследования ученые обнаружили комплекс деревянно-земляных военных казарм, длина которого составила 60 метров, а ширина – 38 метров. Там был расположен гарнизон Легио VIII Августа ("8-й легион Августа") являющийся одним из наиболее старых легионов императорской римской армии.

Кроме этого, там нашли систему акведуков, которые были сделаны из керамических и свинцовых труб. Также упоминается о керамическом контейнере, который является своего рода древнеримским холодильником.

Обнаруженный объект – уже второй римский холодильник, найденный в Нове. Тем не менее раскопанный в текущем году холодильник находился рядом с фрагментами сосудов для питья вина, чаш и останками животных.

Однако на этом открытия не подходят к концу. Так, ученые рассказали о керамической печи IV века н.э., украшенных сосудах с гладким и гребенчатым мотивом, примерно двух сотнях различных артефактов, в частности украшенной серебряной мыши.

Также "Курсор" сообщал, что исследователи обнаружили в захоронении железного века интересный артефакт.