Ученые нашли в захоронении железного века интересный артефакт

Внимание археологов прежде всего привлекли два крупных захоронения.

Ученые обнаружили в захоронении железного века наконечник стрелы эпохи неолита, который могли использовать как талисман.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Исследователи занимаются раскопками кладбища с кремационными захоронениями в Германии.

«Когда было обнаружено несколько останков трупов, быстро стало ясно, что мы нашли небольшой могильник. В некоторых могилах еще сохранились остатки сосудов, использовавшихся в качестве урн, тогда как большая часть захоронений уже была уничтожена сельским хозяйством», – поделился доктор Ева Цичи.

Внимание археологов прежде всего привлекли два крупных захоронения. Одно из них является слегка овальной ямой, где на глубине 15 см нашли большие керамические осколки, отложенные в качестве погребальных подношений. На некоторых среди них даже сохранились отпечатки пальцев, оставленные около 2 тысяч лет назад.

В ходе раскопок соседней ямы ученые нашли целый наконечник стрелы со стеблем и крыльями. Он выполнен из кремня из культуры колокольных кубков эпохи энеолита – раннего бронзового века. Эта культура является археологической культурой, получившей свое название в честь сосуда для питья в виде перевернутого колокольного стакана.

Ученые полагают, что наконечник стрелы мог служить талисманом или обычной диковинкой. Также он мог случайно упасть в яму во время рытья или заполнения.

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