Археологи обнаружили дом, где, возможно, жил апостол Петр

Надпись, найденная недавно учеными Кинеретского института археологии при раскопках у Галилейского моря, говорит о том, что на этом месте была церковь, построенная над домом святого Петра и его брата Андрея, двух первых учеников Иисуса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Исследователи считают, что это здание является утраченной церковью Апостолов византийского периода, расположенной в библейской деревне Вифсаида. По мнению ученых, в надписи на мозаичном полу используется общий термин для обозначений Петра. По мнению ученых, это говорит о том, что они правильно определили расположение церкви апостолов.

Надпись на мозаике начинается словами пожертвовавшего его: «Константинос, Слуга Мессии», а затем используется византийская фраза «Глава и Вождь Небесных Вестников», которая относится к Петру, первому ученику Иисуса.

«Находка четко указывает на то, что церковь была посвящена Петру», — говорится в заявлении исследователей.

Раскопки должны продолжиться в октябре с целью раскопки всей церкви в надежде найти больше надписей.

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