Археологи обнаружили могилу жрицы Афродиты Урании

Исследователи полагают, что раскопали могилу жрицы Афродиты Урании, которая умерла 1,9 тысячу лет назад. Ее похоронили на побережье Таманского полуострова на юге *россии в городе Фанагория.

Об этом сообщает Haaretz.

Отметим, что Афродита Урания является эпитетом древнегреческой богини Афродиты. Она обозначает ее как небесную или духовную ипостась.

Могила была расположена вблизи с другими телами в некрополе. Рядом с ней на черноморском участке нашли гробницу солдата с мечом, который изготовили в Иране во времена раннего Средневековья.

В могиле жрицы нашли различные украшения, среди которых был серебряный медальон около 7 см в диаметре и 15 мм толщиной, где была изображена богиня и знаки Зодиака. Такие медальоны были популярны в Боспорском царстве 2,3 тысячи лет назад.

Любопытно, что медальон нашли целым, но на нем почему-то не было знаков Водолея и Весов. С обратной стороны изделия была скоба, которая позволяла продеть шнурок и пользоваться медальоном как подвеской.

Archaeologists Find Grave of Aphrodite Priestess in Ancient Black Sea Cityhttps://t.co/HjUyz05qeQ pic.twitter.com/GAvgdt21Rp — Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) October 18, 2022

Ученые полагают, что на орнаменте изображена именно Афродита Урания. Они изучили иконографические особенности образа богини и сходные изображения на других артефактах в этом регионе, что позволило прийти к такому выводу.

«Изображения знаков зодиака вокруг богини также указывают на то, что это действительно Афродита Урания, так как подчеркивают ее небесную ипостась», – поделились археологи.

Помимо этого, были найдены серебряные серьги с подвесками, выполненными в виде голубей, и перстни. Также сообщается о красноглиняном кувшине, железных ножницах, бронзовом зеркале, нити из 157 бус и трех бронзовых монетах.

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