Неожиданная находка на севере Европе: в военном захоронении обнаружили кости обезьян

Обнаруженные останки обезьян вместе с военным инвентарем подтверждают использование древней римской армией животных во время военных кампаний.

Археологи, проводившие раскопки в Северной Европе и Великобритании, были шокированы находкой. Они обнаружили берберийских макак вместе с закопанным военным инвентарем.

Среда обитания этих животных — Северная Африка, сообщает Ancient Origins.

Многие военные в разные времена и в разных странах применяли способности животных в своих войнах. Использовались лошади, слоны, собаки-ищейки, мулы, птицы. И их способности часто имели решающее значение во время боев.

Оказалось, что обезьяны также успешно использовались во время нападений. Недавние археологические раскопки в Европе выявили кости и останки берберийских обезьян, в частности бесхвостых макак, магота, магрибских макак. Этим захоронениям более 1400 лет.

Самое удивительное для современных ученых было то, что одна из обезьян была похоронена с военным инвентарем. Видимо, это подтверждает использование римской армией обезьян-маготов во время своих сражений.

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