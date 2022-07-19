Археологи обнаружили неизвестный римский город с гигантскими постройками

Исследователи полагали, что на участке площадью 10 гектаров, также расположенном в Артиеде на северо-востоке испанского региона Арагон, находилось несколько отдельных археологических объектов, включая Сан-Педро и Эрмитаж Рейна.

Археологи из Университета Сарагосы в Испании обнаружили ранее неизвестный римский город с монументальными зданиями. Городской комплекс, существовавший между первым и вторым веками нашей эры, содержал «здания огромных размеров», а также общественные сооружения, включая бани, акведуки, улицы и каналы.

В 2018 году городской совет Артиеды обратился за помощью к кафедре археологии Университета Сарагосы, чтобы исследовать некоторые останки, найденные вокруг скита Сан-Педро, известного под разными названиями Эль-Форау-де-ла-Тута, Кампо-де-ла-Вирхен или Кампо-дель-Ройо.

И после 3 лет исследований эксперты подтвердили, что эти останки образуют большой археологический комплекс. Эль-Форау-де-ла-Тута теперь называется как угодно, поскольку команда осознала, что все они — один целостный город.

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