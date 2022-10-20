Археологи обнаружили подводные соляные кухни цивилизации майя

Соляные кухни использовались для кипячения рассола ради испарения воды и получения пригодной к эксплуатации соли.

Археологи возле побережья национального парка Пейнс-Крик на юге Белиза нашли затопленный участок, в ходе исследования которого обнаружилось множество интересных находок.

Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Известно, что соль массово употребляется по всему миру и является дополнением для многих блюд. Новое открытие в Белизе показывает, что цивилизация древних майя производила соль на кухне в своих домах способом, которые ее отличает от большей части современных домашних хозяйств.

В ходе изучения одной из крупнейших древних соляных кухонь майя ученые нашли деревянные столбы, фрагменты глиняной посуды, жилые постройки и другие артефакты, которые они отметили флажками (всего их получилось около 600). По их словам, столбы, фрагменты построек из шестов и соломы – редкие находки.

«Поскольку древесина обычно гниет в тропическом климате района майя, деревянные здания дают редкий вид архитектуры, которая когда-то доминировала в большинстве древних общин майя», – поделился один из авторов исследования из Университета штата Луизиана Э. Кори Силлс.

Enough salt for 24,000 people! Archaeologists at @LSU_Boon discovered underwater salt kitchens which suggest a “cottage industry” amongst the Mayan people. Assuming all of the structures were operational simultaneously, they could have provided salt for 24,000 people. pic.twitter.com/cLJmOkAR5e — La Gazette Drouot – International (@Gazette_Inter) October 12, 2022

Самая старая постройка датируется 300 годом н.э., а огромная часть зданий и все соляные кухни – примерно 700 годом. Последние использовались для кипячения на огне солевого рассола. Это делали ради испарения воды и получения пригодной для использования соли.

Кухни находились возле домов, что является свидетельством того, что производством соли занимались семейные группы. Излишки соли могли продавать на местных или региональных рынках. Согласно расчетам, благодаря 10 соляным кухням можно было еженедельно производить около 3,4 тысяч соли. Это достаточное количество для того, чтобы прокормить 24 тысяч жителей.

«Майя нуждались в соли, которой было мало на суше, и большая часть поставлялась с соляных заводов вдоль побережья», – добавили исследователи.

Также «Курсор» сообщал, что ученые нашли жертвоприношения майя, которые имели таинственный элемент.