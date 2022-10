Археологи обнаружили подводные соляные кухни цивилизации майя

Археологи возле побережья национального парка Пейнс-Крик на юге Белиза нашли затопленный участок, в ходе исследования которого обнаружилось множество интересных находок.

Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Известно, что соль массово употребляется по всему миру и является дополнением для многих блюд. Новое открытие в Белизе показывает, что цивилизация древних майя производила соль на кухне в своих домах способом, которые ее отличает от большей части современных домашних хозяйств.

В ходе изучения одной из крупнейших древних соляных кухонь майя ученые нашли деревянные столбы, фрагменты глиняной посуды, жилые постройки и другие артефакты, которые они отметили флажками (всего их получилось около 600). По их словам, столбы, фрагменты построек из шестов и соломы – редкие находки.

«Поскольку древесина обычно гниет в тропическом климате района майя, деревянные здания дают редкий вид архитектуры, которая когда-то доминировала в большинстве древних общин майя», – поделился один из авторов исследования из Университета штата Луизиана Э. Кори Силлс.

Enough salt for 24,000 people!

Archaeologists at @LSU_Boon discovered underwater salt kitchens which suggest a “cottage industry” amongst the Mayan people.

Assuming all of the structures were operational simultaneously, they could have provided salt for 24,000 people. pic.twitter.com/cLJmOkAR5e

— La Gazette Drouot – International (@Gazette_Inter) October 12, 2022