Ученые нашли жертвоприношения майя, которые имели таинственный элемент

21:02, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Это стало первым случаем обнаружения синих волокон майя, находящийся в зубном камне древних майя.

В 2008 году исследователи из Университета штата Калифорния изучили пещеру полуночного ужаса, находящуюся в Белизе. Среди находок утверждается о смешанных останках как минимум 118 жертвоприношений майя классического периода (250–925 гг. н.э.).

Об этом сообщает Science Alert.

Учёные считают, что это одно из самых крупных жертвоприношений, которые находили в низинах майя. Есть версия, что майя приносили ритуальные жертвы в пещере, чтобы почтить божество дождя Чааку. Последнего преимущественно изображали с топором-молнией, которым он бил по облакам, что якобы вызывало гром и дождь.

В новом исследовании хотели установить, что употребляли жертвы. Для этого провели микроскопический анализ зубного камня, который должен был определить наличие пыльцы, фитолитов, крахмалов и прочего. Оказалось, что в образцах были синие хлопковые волокна, заключенные в конкременты, которые вводились за несколько дней или недель до смерти. Этот цвет напоминает синий пигмент майя, который часто использовали для церемоний жертвоприношений.

«Это первый случай обнаружения синих волокон майя в зубном камне древних майя», — рассказали учёные.

Эксперты полагают, что волокна могли иметь такой цвет из-за употребления пульке синего цвета. Это алкогольный напиток, приготовленный из ферментированного сока растения агавы (агавы). Обычно его пьют во время фестивалей священники и приносимые в жертву люди для облегчения страданий.

Также есть другая версия, согласно которой волокна присутствовали из-за кляпов, поскольку жертв перевозили из города в город длительное время, в результате чего волокна «включались» в конкремент до того, как люди становились ритуальными жертвами.

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