Ученые нашли жертвоприношения майя, которые имели таинственный элемент

В 2008 году исследователи из Университета штата Калифорния изучили пещеру полуночного ужаса, находящуюся в Белизе. Среди находок утверждается о смешанных останках как минимум 118 жертвоприношений майя классического периода (250–925 гг. н.э.).

Об этом сообщает Science Alert.

Учёные считают, что это одно из самых крупных жертвоприношений, которые находили в низинах майя. Есть версия, что майя приносили ритуальные жертвы в пещере, чтобы почтить божество дождя Чааку. Последнего преимущественно изображали с топором-молнией, которым он бил по облакам, что якобы вызывало гром и дождь.

В новом исследовании хотели установить, что употребляли жертвы. Для этого провели микроскопический анализ зубного камня, который должен был определить наличие пыльцы, фитолитов, крахмалов и прочего. Оказалось, что в образцах были синие хлопковые волокна, заключенные в конкременты, которые вводились за несколько дней или недель до смерти. Этот цвет напоминает синий пигмент майя, который часто использовали для церемоний жертвоприношений.

