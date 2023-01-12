Археологи обнаружили римский ритуальный центр в Англии

Римляне строили святыни и храмы в местах, которые в доисторические времена вызывали страх.

Археологи из Музея Лондонской археологии (MOLA) обнаружили римский ритуальный центр во время раскопок недалеко от Нортгемптона (Англия).

Об этом сообщили на сайте музея.

Команда проводила раскопки в рамках подготовки к постройке нового жилого комплекса в деревне Оверстоун. Свидетельства человеческой деятельности на этом месте охватывают более 2000 лет, от бронзового века до римского периода.

Самое старое открытие – курган бронзового века, который датируется примерно 2000–1500 годами до нашей эры. Хотя в кургане не было найдено человеческих останков, команда обнаружила пять погребальных урн бронзового века, в которых не было инвентаря или человеческих останков.

«Тот факт, что в курган не были помещены человеческие останки, предполагает, что он мог иметь скорее символическое, чем функциональное назначение. Эти ранее существовавшие ассоциации побудили людей в бронзовом веке выбрать этот курган как участок для строительства ритуального памятника», – рассказал Саймон Маркус из MOLA.

Команда также обнаружила фундамент римского здания, построенного между 43 и 410 годами нашей эры. В здании есть две узнаваемые комнаты, одна из которых имеет лестницу и украшена богато украшенной расписной лепниной.

Исследователи предполагают, что сооружение не имело функционального назначения и могло быть святыней, связанной с близлежащим источником. Римляне часто строили святыни и храмы по всей Британии в местах, которые в доисторические времена вызывали страх.

Неподалеку также было обнаружено большое количество керамики и несколько резервуаров для воды, содержащих 2000-летние органические остатки цветков ивы, сосновых шишек, скорлупы грецких орехов и целой кожаной обуви.

MOLA планирует продолжить раскопки на этом месте и проведет дальнейшие исследования остатков окружающей среды, сохранившихся к весне.

«Курсор» сообщал, что ученые сделали открытие, связанное с «болотными телами».