Ученые сделали открытие, связанное с «болотными телами»

Самому старому «болотному телу» более 10 тысяч лет.

Археологи изучили сотни «болотных тел», которые нашли в водно-болотных угодьях Европы. Оказалось, что они являются частью тысячелетней традиции.

Об этом сообщает Antuquity.

Болотное тело является человеческим трупом, мумифицированным естественным образом в торфяном болоте. Очень кислая вода, низкая температура и недостаток кислорода болота сохраняют такие материалы, как кожа, волосы, ногти, а также внутренние органы.

Люди были похоронены в болотах еще в доисторический период. Самым старым известным телом в болоте был Кельбьергский человек из Дании, датируемый 8000 г. до н.э. в период мезолита.

Высокий уровень сохранности болотных тел позволяет ученым реконструировать аспекты жизни человека в древности. К примеру, его последний прием пищи по следам, сохранившимся в желудке, или даже причину смерти.

Многие болотные тела имеют ряд общих черт, таких как насильственная смерть и отсутствие одежды, что навело ученых на мысль, что их убили и оставили в болотах в рамках широко распространенной культурной традиции человеческих жертвоприношений, в основном в железном веке.

«Буквально тысячи людей встретили свой конец в болотах только для того, чтобы спустя столетия их снова нашли во время добычи торфа, — сказал доктор Рой ван Бик из Вагенингенского университета. — Хорошо сохранившиеся примеры рассказывают лишь малую часть этой гораздо большей истории».

Международная группа голландских, шведских и эстонских исследователей провела исследование, в котором команда проанализировала более 1000 останков из 266 мест по всей Европе. Исследуемые случаи разделили на три основные категории:

«болотные мумии» — у которых сохранились кожа, мягкие ткани и волосы;

«болотные скелеты» — уцелели только кости;

это частичные останки либо болотных мумии или скелеты.

Исследование показало, что практика болотного тела является частью тысячелетней, глубоко укоренившейся традицией. Это явление началось в южной Скандинавии в эпоху неолита, около 5000 г. до н.э., и постепенно распространялось по Северной Европе.

Самые молодые находки, известные из Ирландии, Великобритании и Германии, показывают, что традиция продолжалась в средние века и раннее Новое время.

Там, где причину смерти можно было установить, большинство из людей, по-видимому, встретили ужасный конец и были намеренно оставлены в болотах. Эти случаи часто интерпретируется как ритуальные жертвоприношения, казненные преступники или жертвы насилия.

Однако в последние несколько столетий письменные источники свидетельствуют о значительном количестве смертей от несчастных случаев на болотах, а также самоубийств.

«Это показывает, что мы не должны искать единого объяснения для всех находок — случайные смерти и самоубийства также могли быть более распространены в более ранние периоды. В целом, новая захватывающая картина, которая возникает, является одним из многовековых, разнообразных и сложных явлений, которые рассказывают множество историй об основных человеческих темах, таких как насилие, религия и трагические потери», — сказал доктор ван Бик.

«Курсор» сообщал, что археологи раскопали скульптуру ацтеков.