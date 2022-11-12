Археологи обнаружили самые древние человеческие останки

На территории Америки ученые обнаружили самые древние кости, которые принадлежали женщине, жившей 13 тысяч лет назад.

Эволюция Homo Sapiens произошла в Африке, и долгое время древние люди там и оставались. А переплыть океан и освоить новые земли, например Америку, они смогли гораздо позже. .уже тысячи лет назад люди могли пересекать океан с помощью каноэ.

Согласно основной теории, люди попали в Северную Америку по сухопутному мосту из восточной части Евразии на Аляску, но есть еще и другая теория, пишет Grunge.

По другой версии люди построили каноэ и на нем переплыли на нем в другую часть света.

Теорию подтвердили только в ХХ веке, когда археологи в 1950-х годах нашли останки человека на острове у побережья Калифорнии. Их назвали «Человек из Арлингтон-Спрингс».

Кости находились на большой глубине – около 13 метров. Археолог Фил К. Орр первоначально определил возраст скелета — около десяти тысяч лет. Благодаря радиоуглеродным методам в 1987 году определен точный возраст останков — 13 000 лет.

Эти кости считаются самыми древними из обнаруженных на территории Америки. Из-за того, что их возраст очень большой, и сохранился скелет не полностью, его было сложно идентифицировать, но ученые определили, что они принадлежали женщине.

Сейчас специалисты знают гораздо больше: человек из Арлингтон-Спринг жил отдельной жизнью. На острове Санта-Роза раньше суши было больше, и люди в основном жили охотой. Один из видов добычи являлся карликовый мамонт.

Согласно теории миграционного моста считалось, что люди попали в Америку двадцать тысяч лет назад. Но благодаря более старым фрагментам скелетов можно будет подтвердить другую теорию.

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