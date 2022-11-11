Археологи были вынуждены перезахоронить необычную находку в древней столице ацтеков

Находка, о которой идет речь, представляет собой туннель, построенный много веков назад как часть Альбаррадон-де-Экатепек: система защиты от наводнений, состоящая из дамб и водных путей, построенных для защиты исторического города Теночтитлан от повышения уровня воды. В Теночтитлане, широко известном как столица Империи ацтеков, были многочисленные системы плотин для предотвращения наводнений от проливных дождей, но испанские конкистадоры поначалу не оценили изобретательность этой местной инфраструктуры, разрушив многие из доиспанских построек в первые годы испанской колонизации.

Об этом сообщается на сайте ScienceAlert.

Спустя столетия, в 2019 году, археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили в Альбаррадон-де-Экатепек туннель, в котором сохранился уникальный синтез породивших его культур. Эти небольшие ворота-туннели имели длину всего 8,4 метра и представляли собой лишь крошечную часть колоссального памятника Альбаррадон-де-Экатепек, который в простирался на 4 км и был построен тысячами местных рабочих.

Но хотя он был небольшим, это все же было важным (и необычным) открытием, поскольку исследователи обнаружили в структуре несколько доиспанских глифов. Всего было обнаружено 11 символов, в том числе изображения боевого щита, головы хищной птицы и капель дождя. Считается, что символы могли быть встроены в туннель неиспаноязычными жителями городов Экатепек и Чиконаутла, которые помогали строить Альбаррадон-де-Экатепек. Хотя на дамбе была изображена доиспанская иконография, ее общая архитектура предполагала, что за дизайн отвечали испанцы.

«Одна из целей нашего проекта состояла в том, чтобы узнать систему строительства дороги, что позволило нам доказать, что она не имеет доиспанских методов, а скорее полукруглые арки и андезитовые вуссуары, известковые и песчаные растворы, а также пол на верхняя часть с основными линиями из камня и тесаного камня», — объяснили исследователи.

Находку планировали сделать публичной выставкой, чтобы люди могли посетить и осмотреть это необычное многовековое слияние ацтекских и испанских культурных элементов, но, к сожалению, этого не произошло.

В прошлом году исследователи из INAH объявили, что из-за нехватки средств для надлежащего строительства экспоната и защиты замечательной конструкции секцию туннеля придется снова засыпать — перезахоронить, чтобы она не была повреждена, подверглась вандализму.

По словам исследователей, это решение во многом было связано с экономическими последствиями кризиса COVID-19 в Мексике. Ученые отметили, что они построят специальную каменную кладку для защиты глифов, а затем восстановят тщательно раскопанное место с землей.

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