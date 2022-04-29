Археологи обнаружили в Египте храм, вдохновленный греческим богом Зевсом

Учитывая важность этого божества в древние времена, храмы, посвященные Зевсу, были найдены и в других странах. В прошлом году исследователи обнаружили входные ворота еще одного храма бога в древнегреческом городе Магнезия на территории современной Турции.

Зевс, бог неба в греческой мифологии, считался вездесущим и наблюдающим за мирскими делами людей. Учитывая его греческие корни и впечатляющий храм в Олимпии, можно предположить, что единственные храмы Зевса находятся в Греции.

Новое открытие в Египте бросает вызов этому представлению. В заявлении, опубликованном в понедельник, Министерство туризма и древностей Египта объявило, что археологи обнаружили остатки храма, вдохновленного Зевсом, на Синайском полуострове, передает Smithsonian.

Храм посвящен Зевсу Касиосу — божеству, которое объединяет греческого бога Зевса и гору Касиос. Расположенная на границе Сирии и Турции гора связана с легендарной битвой, которая произошла между Зевсом и чудовищем Тифоном, чтобы решить, кто будет править космосом. (Зевс победил с помощью своей верной молнии.)

Известный сегодня как Джебель Акра, Касиос является домом для частых гроз и стал важным местом поклонения во многих древних традициях. Слияние бога и горы, как пишет Джудит Судиловски для JPost, является «примером наследия религиозного мультикультурализма в древности».

В заявлении Мостафа Вазири, генерального секретаря Совета по древностям Египта, говорится, что команда идентифицировала храм Зевса Касиоса с помощью остатков пары колонн из розового гранита высотой 6,5 футов, которые когда-то служили входными воротами храма. Он добавил, что колонны, возможно, рухнули из-за землетрясения.

Археологи также обнаружили на этом месте коллекцию гранитных блоков — вероятно, часть лестницы, которая позволяла прихожанам добраться до храма.

Хишам Хусейн, генеральный директор раскопок, сказал, что в настоящее время он изучает обнаруженные блоки и проведет фотограмметрию, чтобы понять основную архитектурную конструкцию храма.

Надписи, найденные во время раскопок, показывают, что храм был отремонтирован Адрианом (117-138 гг. н.э.). Известный своим восхищением греческой цивилизацией, римский император обновил другие сооружения по всей своей империи, в том числе Пантеон.

Курсор ранее писал, что в Египте археологи обнаружили монеты с изображениями Македонского и Клеопатры.