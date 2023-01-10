Археологи раскопали скульптуру ацтеков

В музее Templo Mayor (Мехико, Мексика) выставили на показ статую ацтеков, которую нашли в районе Теночтитлан Мойотлан.

Об этом сообщает Inah.

Мойотлан, который значил «место комаров» науатль, ‒ лагерь столицы ацтеков Теночтитлан. Ацтеки разделили его на следующие лагеря: Мойотлан, Теопан, Ацакуалько и Куепопан. Они сосредотачивались на церемониальном центре, где находились публичные строения, дворцы и храмы.

Непосредственно статую обнаружили в минувшем году, когда археологи занимались исследованием на улице Делисиас в историческом центре Мехико. Параллельно проводились общественные работы на подстанции Буэн Тоно.

Высота открытия составила 69 см. Ученые нашли антропоморфную работу позднего постклассического периода (1200-1521 гг. н. э.), которая изображала ацтекского бога Шипе-Тотек, также известного под именами Tlatlauhca, Tlatlauhqui Tezcatlipoca, Yohuallahuan и Yaotzin.

Шипе-Тотек было божеством, символизирующим жизнь, смерть, возрождение, весеннее обновление, сезоны года, земледелие, растительность, золотых мастеров, ювелиров-серебряников и гранильщиков. Ацтеки полагали, что этот бог также является изобретателем войны, вследствие чего его часто изображали красным под содранной кожей.

Эти древние люди занимались человеческими жертвоприношениями для Шипе-Тотеку. С них сдирали кожу и вырезали им сердца, либо жертв бросали в костер и сжигали, а также известна практика перерезания горла.

Статую раскопали под тремя слоями глинобитного пола. Возможно, ее утаило коренное население, пережившее испанское завоевание Теночтитлана в 1521 году нашей эры. В рамках исследования в районе Мойотлана также были обнаружены остатки жилых построек, человеческие захоронения, керамика, погребальные урны и другие ценные артефакты.

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