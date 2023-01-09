У индейцев майя была рыночная экономика — исследование

Более 500 лет назад на среднем западе Гватемалы народ майя покупал и продавал товары с гораздо меньшим наблюдением со стороны своих правителей, чем многие археологи считали раньше.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования латиноамериканской древности, которые публикует портал Newswise.

Отмечается, что, согласно данным ученых господствующая элита Кьиче не вмешивалась, когда дело доходило до управления закупками и торговлей обсидианом людьми за пределами их находящегося под централизованным контролем региона.

В этих районах доступ к ближайшим источникам обсидиана контролировало местное население через независимые и разнообразные сети закупок. Сверхурочные работы, наличие ресурсов обсидиана и избыток мастеров, которые могли его обрабатывать, привели к созданию системы, во многом напоминающей современную рыночную экономику.

«Ученые обычно предполагали, что торговлей обсидианом руководили правители майя, но наше исследование показывает, что это было не так, по крайней мере, в этом регионе. Кажется, люди имели значительную экономическую свободу, в частности, могли посещать места, похожие на современные супермаркеты, чтобы покупать и продавать товары у ремесленников», — говорит Рейчел Горовиц, ведущий автор исследования и доцент кафедры антропологии Университета штата Вашингтон.

По словам ученых, долгое время превалировала идея, что люди в прошлом не имели рыночной экономики.

«Если разобраться, это довольно странно. Почему у людей не было рынков в прошлом? Чем больше мы вникаем в это, тем больше понимаем, что жизнь этих людей во многом была похожа на нашу», – отметили ученые.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили удивительный факт о древних городах майя. Задолго до того, как конкистадоры из дальних стран принесли с собой войны и болезни, культуры майя опрыскивали почвы своих городских центров тяжелым металлом ртутью.

Уровни содержания элемента настолько велики в некоторых областях, что исследователям советуют подготовиться, чтобы сохранить свое здоровье.

Ранее Курсор писал, что в Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем. Внутри корабля водолазы обнаружили множество сокровищ. Амфоры, золотые статуи и многое другое. Но трофеи трудно достать из корабля, потому что они «впечатаны» в глину.