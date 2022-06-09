Археологи раскрыли секрет уникальной мраморной плиты времен Древней Греции

Надпись, высеченная на мраморной табличке, представляет собой одно из самых ранних свидетельств того, что иностранцев допускали к учебе в эфебате.

Ekathimerini сообщает, что Питер Лиддел из Манчестерского университета и его коллеги перевели древнегреческую надпись на мраморной плите, которая с 1880-х годов хранится в кладовой Национального музея Шотландии.

В тексте перечислены имена 31 молодого человека, которые посещали строгую военную академию в Афинах, известную как Эфебский колледж, где-то между 41 и 54 годами нашей эры, во время правления римского императора Клавдия.

Мужчины называли себя co-ephebes, или сокурсниками и друзьями, объяснил Лиддел

«Это также дает нам одно из самых ранних свидетельств участия неграждан в эфебате в этот период», — добавил он.

Мраморная плита, возможно, была выставлена ​​​​в колледже, чтобы способствовать развитию чувства товарищества в школе.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выяснили, почему Нептун темнее Урана.