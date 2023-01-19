Археологи рассказали о метеоритном железном кинжале Тутанхамона

В 1922 археологи нашли гробницу Тутанхамона, египетского фараона и последнего представителя своей семьи. Там было множественно интересных артефактов, среди которых метеоритный железный кинжал.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Открытие вызвало ажиотаж в СМИ, потому что археологи обнаружили 5398 предметов, в том числе: гроб из цельного золота, маску для лица, троны, луки для стрельбы из лука, трубы, чашу лотоса, мебель, еду, вино, сандалии, нижнее белье и другое.

Среди артефактов был набор железных лезвий, напоминающих Песеш-Каф, инструмент, используемый в «церемонии открывания рта» — ритуале, проводимом для умерших, чтобы они могли дышать, говорить, есть и пить в загробной жизни. Один из этих клинков представляет собой железный кинжал с орнаментальными золотыми ножнами, изготовленный кузнецом по металлу.

Архивы Говарда Картера описывают кинжал как имеющий точно изготовленное лезвие из однородного металла, а рукоять сделана из чистого золота и украшена перегородчатой ​​и зернистой работой, заканчивающейся навершием из горного хрусталя. На одной стороне золотых ножен — мотив цветочной лилии, а на другой — узор из перьев, оканчивающийся головой шакала.

Tutankhamun’s iron dagger and sheath. Meteoric Iron. pic.twitter.com/3yPVVxHP8W — ARTY (@_A_R_T_Y__) November 7, 2021

Примеры современной выплавки железа в Египте во времена 18-й династии очень редки и, вероятно, производили низкокачественное железо для изготовления драгоценных предметов. Поскольку другие лезвия, найденные в гробнице, относительно грубы, многие ученые предполагают, что декоративный кинжал был импортирован в Египет, возможно, как царский подарок из соседней территории или царства.

В дипломатических документах, письмах Амарны, датируемых 14 веком до нашей эры, упоминаются королевские дары из железа, подаренные фараонам Египта еще до правления Тутанхамона. Интересно, что в одном из этих документов отмечается, что Тушратта, царь Митанни, отправлял железные предметы Аменхотепу III (возможно, деду Тутанхамона), что упоминает в списках железные клинки.

С 1960-х годов исследователи предполагали, что содержание никеля в лезвии свидетельствует о метеоритном происхождении, а более недавнее исследование, основанное на рентгенофлуоресцентном спектрометрическом анализе, показало, что состав лезвия в основном состоит из железа (Fe), 10,8% никеля. (Ni) и 0,58% кобальта (Co). В этом исследовании сравнивался состав лезвия с 11 метеоритами хорошо известного состава и 11 сертифицированными эталонными стальными материалами, и был сделан вывод о том, что состав и однородность лезвия тесно коррелирует с составом и однородностью метеорита из источника внеземного происхождения.

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