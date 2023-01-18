В Израиле нашли вещественные доказательства Великого шелкового пути

Археологи обнаружили материальные свидетельства Великого шелкового пути во время раскопок в Араве, регионе к югу от бассейна Мертвого моря, который является частью границы между Израилем и Иорданией.

Об этом сообщает Israel Antiquities Authority.

Группа ученых из Управления древностей Израиля, Университета Бен-Гуриона, Хильдебрандта из Геттингенского университета и Нофара Шамира из Хайфского университета обнаружила хлопчатобумажные и шелковые ткани раннего исламского периода, которые были импортированы из Индии и Китая около 1300 лет назад вдоль Шелкового пути.

Шелковый путь – сеть торговых путей для экзотических товаров, получивших свое название от очень прибыльной торговли шелковыми тканями. За 1500 лет своего существования Шелковый путь пережил взлеты и падения многочисленных империй, а также крупные события, такие как Черная смерть и монгольские завоевания.

Исследователи раскапывают залежи мусора в Араве, которые датируются концом 17 века нашей эры. В ходе раскопок тут обнаружили кладезь находок, в том числе ткани, одежду и кожу, сохранившиеся в засушливом климате. Это позволяет по-новому взглянуть на материальную культуру и повседневную жизнь людей, населявших этот регион.

Предыдущие раскопки также обнаружили декоративные ткани из Индии и шелк из Китая, в которых анализ углерода-14 датируется периодом между 7-м и 8-м веками нашей эры. Археологи предполагают, что хлопчатобумажные ткани, вероятно, пришли из Индии и Нубии, а шелковые ткани – убедительное доказательство торговли с Китаем.

Некоторые из хлопчатобумажных тканей имеют рисунок икат, который редко встречается на Ближнем Востоке, но изображен на настенных росписях VI века нашей эры в пещерах Аджанта в Индии. Другие ткани также отражают иранское влияние: белый хлопок и цветная шерсть сотканы вместе в сложном процессе, подобно коврам, которые до сих пор производятся в Иране и Центральной Азии.

К раннему исламскому периоду торговля на Набатейской дороге благовоний прекратилась, что позволяет предположить, что открытие могло указывать на то, что товары начали перевозиться с Дальнего Востока и Индии в страны Средиземноморья через Араву и дороги, ведущие в Мекку и Медину.

«Курсор» сообщал, что ученые воссоздали лицо человека по 9000-летнему черепум, найденному возле Иерихона.