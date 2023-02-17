Астроном нашел новый способ найти загадочную Девятую планету

Причина, по которой люди вообще ищут таинственную Девятую планету, заключается в том, что два астронома из Калифорнийского технологического института представили доказательства того, что шесть объектов, находящихся за орбитой Нептуна, были сгруппированы вместе таким образом, что предполагалось, что они были «стадными». Команда сузила область, где, по их мнению, находится объект, который, по их мнению, в 2-4 раза превышает радиус Земли, но он остается неуловимым, с предположениями, что это может быть даже статистическая аномалия и предвзятость отбора со стороны астрономов из Калифорнийского технологического института.

Если Девятая Планета существует, то все еще нужен лучший способ ее найти. В новой статье астроном Ман Хо Чан предполагает, что один из способов поиска планеты — это поиск тепловых сигнатур любых спутников, которые она могла обнаружить.

Исследование размещено на сервере препринтов arXiv и еще не прошло рецензирование.

В документе предполагается, что любая большая планета, скрывающаяся между внутренним облаком Оорта и поясом Койпера, вероятно, обретет несколько спутников, как это сделали другие карликовые планеты за пределами орбиты Нептуна (например, Плутон). Поскольку луны вращаются вокруг планеты (или, как некоторые дико предполагают, первичной черной дыры ), их притяжение будет деформировать планету снова и снова, нагревая ее в процессе, известном как приливное нагревание.

По расчетам Чана, основанным на объектах в районе теоретической планеты, он должен собрать разумное количество спутников, возможно, до 20, что немного облегчит поиск тепловых сигнатур. Это, как пишет он, сработает, даже если (и очень важно, если) Девятая Планета будет «темным объектом».

«Если [Планета Девять] является темным объектом и у нее есть спутниковая система, наше предложение может прямо сейчас наблюдать за потенциальными тепловыми сигналами, излучаемыми спутниками», — заключает он.

Исследование размещено на сервере препринтов arXiv и еще не прошло рецензирование.

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