Астрономы обнаружили ключевое сходство между Венерой и Землей

Несмотря на недружественный характер, Венера относится к планетам земной группы и гораздо больше, чем Марс или Меркурий, похожа на нашу родную планету.

Хотя Венера — самая близкая к Земле планета Солнечной системы, они выглядят совершенно разными. Если Земля поддерживает условия, пригодные для различных форм жизни, описать Венеру как «негостеприимной» будет огромным приуменьшением.

Об этом говорится в материале портала InternetUA.

Чтобы передать на Землю первые снимки поверхности этой планеты, советскому аппарату «Венера-9» в 1975 году пришлось преодолеть крайне плотную атмосферу и облака из серной кислоты, после чего приземлиться на раскаленную сковородку, нагретую до 464 градусов Цельсия. Так что не удивительно. что даже надежная советская техника вышла из строя через 53 минуты после посадки.

Однако, несмотря на недружественный характер, Венера относится к планетам земной группы и гораздо больше, чем Марс или Меркурий, похожа на нашу родную планету. Ключевое сходство — в том, что и Земля, и Венера излучают в космос тепловую энергию, следовательно, ее ядро все еще горячее и может поддерживать активное движение тектонических плит.

Ранее ученые предполагали, что литосфера Венеры слишком толстая и вязкая, чтобы тектонические плиты скользили, врезались и расходились по ее поверхности. Но теперь астрономы из Лаборатории реактивного движения в Калифорнии (США) установили, что в этом плане две планеты-соседки практически не отличаются друг от друга.

Астрономы рассчитали, что, судя по количеству излучаемого тепла, Венера в среднем тектонически активнее Земли, и с точки зрения нашей планеты она сейчас находится на ранней стадии геологического развития, являясь аналогом Земли времен архея (около 4-2,5 миллиарда лет назад). Единственное серьезное отличие – отсутствие на поверхности Венеры глобального океана, сформировавшегося на Земле еще на ранних стадиях ее развития.

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