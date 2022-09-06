Астрономы обнаружили уникальное полярное сияние на Марсе

У Марса нет магнитного поля, как у Земли, поэтому его полярные сияния совершенно уникальны. Они известны как протонные полярные сияния. Теперь исследователи обнаружили, что на Марсе есть второй тип протонного сияния. Это известно как «пятнистое протонное сияние». В то время как гладкая версия, кажется, равномерно распределена по полушарию, неоднородное сияние более хаотично и демонстрирует большую изменчивость с локализованным сиянием и версиями, распространяющимися по стороне планеты, обращенной к Солнцу.

О результатах исследования сообщается в Geophysical Research Letters.

Наблюдения с помощью миссии Emirates Mars Mission (EMM) Объединенных Арабских Эмиратов вместе с миссией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) NASA сыграли ключевую роль в понимании того, как происходят эти события. Солнечному ветру обычно трудно достичь верхних слоев атмосферы Марса, поэтому для того, чтобы произошли эти редкие явления, космическая погода вокруг Марса должна быть хаотичной.

«Наблюдения EMM показали, что полярное сияние было настолько широко распространено и дезорганизовано, что плазменная среда вокруг Марса, должно быть, была действительно возмущена, до такой степени, что солнечный ветер напрямую воздействовал на верхние слои атмосферы везде, где мы наблюдали полярное сияние», — заявил ведущий автор Майк Чаффин из Университета Колорадо в Боулдере.

«Объединив наблюдения полярных сияний EMM с измерениями MAVEN среды плазмы полярных сияний, мы можем подтвердить эту гипотезу и определить, что то, что мы видели, было по сути картой того, где солнечный ветер обрушивался на планету», — сказал он.

Работа показывает, как международное сотрудничество между космическими агентствами может улучшить результаты каждой отдельной миссии.

«Глобальные наблюдения EMM за верхними слоями атмосферы дают уникальный взгляд на область, имеющую решающее значение для науки MAVEN. Эти типы одновременных наблюдений исследуют фундаментальную физику динамики и эволюции атмосферы и показывают преимущества международного научного сотрудничества», — сказал главный исследователь MAVEN Шеннон Карри из Лаборатории космических наук Калифорнийского университета в Беркли.

Руководитель отдела исследований EMM Хесса Аль Матруши согласилась: «Доступ к данным MAVEN был необходим для того, чтобы поместить эти новые наблюдения EMM в более широкий контекст».

«Вместе мы раздвигаем границы наших существующих знаний не только о Марсе, но и о взаимодействии планет с солнечным ветром», — сказала она.

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