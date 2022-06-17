Астрономы открыли новый индикатор того, как формируются планеты

То, как формируются планеты, и формируются ли они вообще, может зависеть от того, насколько массивна их звезда.

Новое исследование, представленное в среду на 240-м собрании Американского астрономического общества, описывает, как исследователи настроили телескоп Gemini в Чили на более чем 40 молодых массивных звезд, раскрывая новую информацию о том, как их размер может влиять на формирование планет.

Новые результаты показывают, что форма и поведение протопланетных дисков сильно зависят от размера звезды в их центре. У звезд, лишь несколько более массивных, чем наше Солнце, диски распадались на пылевые кольца. Напротив, диски более массивных звезд не были кольцевыми.

«Системы с маленькими пылевыми кольцами обнаруживаются только вокруг звезд с массой менее чем в три раза больше массы Солнца», — сказал Эван Рич, исследователь в области астрономии из Мичиганского университета и ведущий автор нового исследования. «Это важно, потому что считается, что формирующиеся планеты создают кольцевую структуру, и наши результаты показывают, что процесс формирования планет может отличаться для звезд, масса которых превышает массу Солнца в три раза».

Это новое исследование показало, что 80% исследованных звезд обладали протопланетными дисками, но только у девяти были кольцевые диски. Четыре звезды-мишени имели диски со спиральной структурой, четыре были большими дисками неправильной формы, а 12 не были определены из-за ограничений в наблюдениях. Непрерывный диск без промежутка или отверстия в центре был замечен вокруг 11 звезд-мишеней, и между типами было некоторое совпадение, причем один из дисков спиральных рукавов также считался непрерывным диском.

Исследование также обнаружило одну новую кандидатную экзопланету вокруг V1295 Aquilae, звезды на расстоянии около 278 световых лет от Земли в созвездии Aquila, и новую кандидатную коричневую карликовую звезду.

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