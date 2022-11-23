Астрономы выяснили, почему изменился климат древней Венеры

Согласно документу НАСА, вулканическая активность, возможно, помогла превратить Венеры из умеренного и влажного мира в «кислотную оранжерею», которой она является сегодня.

«Изучив данные о крупных изверженных провинциях на Земле и Венере, мы можем определить, могли ли эти события вызвать нынешнее состояние Венеры», — сказал доктор Майкл Дж. Уэй из Института космических исследований имени Годдарда НАСА в Нью-Йорке, а также ведущий автор статьи.

Статья была опубликована в The Planetary Science Journal.

Сегодня Венера может похвастаться средней температурой поверхности около 864 градусов по Фаренгейту и атмосферой, в 90 раз превышающей поверхностное давление Земли. Согласно исследованию, эти массивные вулканические излияния могли инициировать эти условия когда-то в древней истории Венеры. В частности, возникновение нескольких таких извержений за короткий промежуток геологического времени (в течение миллиона лет) могло привести к безудержному парниковому эффекту, который положил начало переходу планеты от влажного и умеренного климата к жаркому и сухому.

По словам Уэя, большие поля затвердевшей вулканической породы покрывают в общей сложности 80% поверхности Венеры.

«Хотя мы еще не уверены, как часто происходили события, создавшие эти поля, мы должны быть в состоянии сузить это, изучая собственную историю Земли», — сказал он.

Жизнь на Земле пережила как минимум пять крупных массовых вымираний с момента зарождения многоклеточной жизни около 540 млн лет назад, каждое из которых уничтожило более 50% животных на планете. Согласно этому исследованию и другим предшествующим исследованиям, большинство этих вымираний были вызваны или усугублены извержениями, образующими эти большие изверженные провинции. В случае с Землей нарушения климата в результате этих событий было недостаточно, чтобы вызвать безудержный парниковый эффект, как это было на Венере, по причинам, над определением которых Уэй и другие ученые все еще работают.

Следующие миссии НАСА к Венере, запуск которых запланирован на конец 2020-х годов, — миссия по исследованию благородных газов, химии и визуализации в глубокой атмосфере Венеры (DAVINCI) и миссия по излучению Венеры, радионауке, InSAR, топографии и спектроскопии (VERITAS). Их главная цель — изучить происхождение, историю и нынешнее состояние Венеры в беспрецедентных подробностях.

«Основная цель DAVINCI — сузить историю воды на Венере и узнать, когда она могла исчезнуть, чтобы лучше понять, как климат Венеры менялся с течением времени», — сказал Уэй.

Миссия DAVINCI будет предшествовать VERITAS, орбитальному аппарату, предназначенному для исследования поверхности и внутренней части Венеры с высоты, чтобы лучше понять ее вулканическую и изменчивую историю и, следовательно, путь Венеры к ее нынешнему состоянию.

Данные обеих миссий могут помочь ученым сузить точную запись того, как Венера могла перейти от влажной и умеренной к сухой и душной. Это также может помочь им лучше понять, как вулканизм здесь, на Земле, влиял на жизнь в прошлом и как он может продолжать это делать в будущем.

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