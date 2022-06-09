Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе

Новый быстрый радиовсплеск, названный FRB 20190520B, был обнаружен учеными с помощью радиотелескопа FAST в Китае. Впоследствии ученые обнаружили более слабые постоянные радиоволны, связанные с этим FRB.

Быстрые радиовсплески, или FRB, как их называют в научной литературе, — это интенсивные, короткие всплески радиочастотного излучения длительностью всего несколько миллисекунд. Впервые этот сигнал был обнаружен в 2007 году. Источник этих сигналов до сих пор является предметом споров и теоретических спекуляций. Но ученые постепенно приближаются к пониманию природы этих необычных космических явлений.

Благодаря новым наблюдениям, проведенным с помощью телескопа Subaru на Гавайях, астрономы смогли определить, что сигнал исходил из карликовой галактики, удаленной от нас почти на 3 миллиарда световых лет.

По словам ученых, FRB 20190520B — это второй обнаруженный повторный быстрый радиовсплеск, связанный с постоянным источником излучения, после того как ученым удалось обнаружить источник FRB 121102 еще в 2012 году.

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