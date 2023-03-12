Бельгия создаст в Северном море первый в мире искусственный остров

Он станет первым элементом в интегрированной европейской морской электросети, которая соединит различные узлы и страны.

Победителем тендера на создание первого в мире искусственного острова для производства энергии в Северном море стал консорциум из Бельгии — Jan De Nul и DEME. Они планируют доставить ветрогенераторы до прибрежной линии и превратить остров в морской энергетический центр.

Об этом сообщает Travel Tomorrow.

В начале 2024 года будет начато строительство первого в мире искусственного энергетического острова в зоне принцессы Елизаветы, выбранной федеральным правительством Бельгии для увеличения производства возобновляемой энергии в стране до 3,5 ГВт. Консорциум Jan De Nul и DEME выиграл тендер на строительство острова, который будет являться морским энергетическим центром, связанным с ветровыми установками на берегу.

Строительство острова продлится около 2,5 лет. После создания фундамента будет установлена высоковольтная инфраструктура, которая позволит доставлять произведенную электроэнергию на берег. Ожидается, что остров станет первым элементом в интегрированной европейской морской электросети, которая соединит различные узлы и страны. Бельгия также планирует построить дополнительные соединения с Великобританией и Данией, что позволит стране получить доступ к большому количеству возобновляемой энергии и сделать свою промышленность менее зависимой от ископаемого топлива в краткосрочной перспективе.

«Северное море станет двигателем нашей энергетической независимости. Важным звеном в этом станет остров Принцессы Елизаветы», – заявил Винсент Ван Квикенборн, федеральный министр юстиции и Северного моря.

Представители консорциума заявили, что Принцесса Елизавета станет первым искусственным энергетическим островом в мире, который будет работать с постоянным и переменным током.

Высоковольтная инфраструктура острова будет объединять экспортные кабели ветряных электростанций на острове, а также станет центром будущих соединений с Nautilus в Великобритании и TritonLink в Дании.

Общая задача этих объектов заключается в обмене электроэнергией между странами и связи с морскими ветровыми электростанциями в Северном море, которые будут обеспечивать Бельгию большими объемами возобновляемой энергии.

«Мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы добиться этого результата. Сооружение первого в мире искусственного энергетического острова подтверждает опыт нашей страны в реализации комплексных проектов на море», – сказал Люк Ванденбулке, генеральный директор DEME Group .

Планируется, что будущий энергетический остров в Бельгии будет расположен на расстоянии около 45 километров от берега и иметь площадь, эквивалентную примерно 12 футбольным полям. Создание этого значительного объекта будет финансироваться в рамках Плана восстановления и устойчивости Бельгии на 100 миллионов евро.

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