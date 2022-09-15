Самый северный остров на карте оказался совсем не островом

Год назад был обнаружен самый северный остров размером 30 на 60 метров, который нанесли на карты и назвали Qeqertaq Avannarleq. Но несколько дней назад ученые признали свою ошибку.

Самый северный из нанесенных на карту островов был открыт в 2021 году экспедицией, исследовавшей побережье Гренландии. Поскольку обнаруженный клочок суши был покрыт гравием, то его посчитали новым, не нанесенным на карту островом.

Исследователи дали название своему открытию — остров Qeqertaq Avannarleq, что на гренландском языке означает «самый северный остров», но допустили досадную ошибку, сообщает theconversation.

Происхождение того острова оставалось тайной, поскольку в этом регионе, севернее мыса Моррис-Джесуп, за последние несколько десятков лет открыли несколько островков небольшого размера, которые позже пропали.

Датские ученые вместе со швейцарскими коллегами предположили, что то, что они назвали островом, по факту является айсбергом, лежащим на морском дне. Проведенное исследование подтвердило, что под островом Qeqertaq Avannarleq находится вода, доказывающая, что это айсберг плоской формы. Он, вероятно, откололся от соседнего ледника, а из-за оползней на него мог попасть гравий.

Остальные острова, таинственным образом исчезнувшие в этом районе, также были не настоящими. Поэтому сейчас самой северной точкой Земли считается остров Оодаак, который расположен на расстоянии 780 метров на юго-восток от Qeqertaq Avannarleq. Но некоторые ученые все еще опасаются, что от тоже может оказаться айсбергом.

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