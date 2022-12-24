Берсерки: что известно о бесстрашных скандинавских воинах из мифологии

Древние северные источники описывают викингов-берсерков, которые были великими воинами, сражающимися в состоянии транса.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Этим легендарным воинам приписывается безудержная ярость. По всей видимости, их название означает «медвежья рубашка» (можно сравнить в среднеанглийском языке со словом «serk», что означает «рубашка»). Берсерки традиционно воевали без доспехов, предпочитая медвежьи или волчьи шкуры.

По мнению ряда исследователей, корни берсерков уходят во времени Древнего Рима. Например, историк Тацит описывал германские племена, а также на колонне Траяна в Риме изображена сцена с племенными воинами, имеющими медвежьи и волчьи шкуры в качестве накидки.

В 9 веке скальд Торбьерн Горнклофи (Þorbjörn Hornklofi) написал поэму Hrafnsmál («Песня ворона») – ранний письменный северный текст, описывающий, среди всего прочего, берсерков:

«Гружены были они воинами,

И белеными щитами,

Западные копья, я знаю, там были,

И франкские мечи новые,

Берсерки выли и кусали щиты,

Когда на волнах разгорелась битва,

Вурдалаки выли и ревели вслух»

Взбешенный («go berserk») обозначало «hamask», что переводится как «изменение форм». В этом случае это сопоставимо «входить в состояние дикой ярости», или буквально становиться медведем. Авторы саг утверждали, что берсерки были неистребимыми, сверхсильными неуязвимыми к смертельным ударам.

«Песня ворона» – не единственный древний текст, посвященный этой теме. Например, в Саге об Инглингах от исландского историка и поэта Снорри Стурлусона (1179-1241 гг.) сказано:

«Его (Одина – прим.ред.) люди бросались вперед без доспехов, были свирепы, как собаки или волки, кусали щиты, были сильны, как медведи или дикие волы, и убивали людей с одного удара, но ни огонь, ни железо не могли их остановить. Они назывались берсерки»

Берсерки – персонажи многих скандинавских саг и поэм. В них они являются героями, чемпионами, элитными воинами или телохранителями. С течением истории в их образы вносились коррективы, особенно когда на скандинавские земли пришло христианство. После этого они стали преступниками, головорезами, мародерами и убийцами.

По мнению некоторых ученых, берсерки приобретали ярость с помощью самовольной истерии, эпилепсии, употребления алкоголя или наркотиков. Например, они могли съедать галлюциногенные грибы или растения белены черная. На это указывает археологическое открытие 1977 года, когда крепости викингов Фюркат (Дания) были найдены ее семена в могилах викингов.

В 1015 году берсерки были объявлены норвежским ярлом Эриком Гаконсоном (Eiríkr Hákonarson) вне закона. Уже в XII веке произошло полное исчезновение организованных военных отрядов, которые впадали в зверскую ярость.

«Курсор» сообщал, что исследователи сделали интересное открытие, связанное с викингами.