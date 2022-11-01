Ученые сделали интересное открытие, связанное с викингами

По словам исследователей, подобное случается лишь раз в жизни.

Ученые из организации Arkeologerna в ходе археологических раскопок в Табу (Стокгольм, Швеция) обнаружили 1000-летнее сокровище эпохи викингов. Также они нашли 20 домов и сооружений, и другие ценные артефакты.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Эксперты изучали поселение викингов, где во время раскопок деревянных полов обнаружили особый керамический горшок, в котором был мешочек льна. Он был украшен подвеской из серебряных монет.

Раньше ими пользовались как ювелирными украшениями. Также были найдены кольца и жемчужины. В ходе дальнейших раскопок были найдены всевозможные стрелы, камни для обработки зерна и амулеты.

Кроме того, они обнаружили различные монетные подвески, указывающие на крупные торговые связи. Некоторые из них были европейского происхождения. В частности, речь идёт о подвесках из Баварии, Англии и Богемии, но также были дирхамы – 5 арабских монет.

Одна из монет датируется 10 веком нашей эры и ее изготовили в Нормандии (север Франции). По словам профессора Йенса Кристиана Моэсгаарда из Стокгольмского университета, она является редким экземпляром. Такие монеты раньше определяли лишь с помощью рисунков из книги XVIII века.

Мария Лингстрем из Национального исторического музея Швеции утверждает, что подобные открытия делают лишь раз в жизни. У археологов есть версия, что находки в таком хорошем состоянии, потому что их надежно прятали в трудные исторические периоды.

Все артефакты уже передали фирме, специализирующейся на консервации подобных предметов. Эксперты намерены их почистить и задокументировать.

1000-YEAR-OLD VIKING AGE TREASURE HOARD UNCOVERED IN STOCKHOLMhttps://t.co/s0VYvND6RX — Vires Et Honestas (@Pia_Fidelis) November 1, 2022

Также «Курсор» сообщал, что рестораны возрастом 1400 лет обнаружены при раскопках в Турции.