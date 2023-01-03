Брэд Питт встретил Новый год в компании новой возлюбленной

Звезда американского кинематографа засветился в Мексике с новой возлюбленной.

59-летний американский актер Брэд Питт отметил наступление Нового года в компании своей новой возлюбленной.

Об этом сообщает Рeople.

Как сообщают СМИ, осенью у американского секс-символа появилась новая пассия, 29-летняя тренер Инес де Рамон.

Пара встретила 2023 год в Мексике, а потом осталась там на некоторое время на зимние каникулы.

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«Они встречаются и веселятся. У них все хорошо. Никакого стресса. Бреду это нравится», — сообщают местные очевидцы.

Ранее Курсор писал, что Брэда Питта заподозрили в романе с девушкой, которая младше его на 30 лет.