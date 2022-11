Брэда Питта заподозрили в романе с девушкой, которая младше его на 30 лет

Личная жизнь 58-летнего американского актера, звезды фильмов «Бойцовский клуб» и «Однажды…в Голливуде» Брэда Питта всегда вызывала повышенный интерес. После громкого развода с Анджелиной Джоли, ему приписывали роман с многими женщинами, на этот раз говорят, что актер начал встречаться с девушкой, младшей его на 30 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Пару «застукали» вместе после концерта Боно в Лос-Анжделесе. Они приятно проводили время в компании Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.

О новой избраннице звезды экрана известно не так уж много. Красотка — фитнес-тренер и известный велнес-коуч. Девушку зовут Инес де Рамон.

Она работает на ювелирный бренд Anita Ko и является звездным тренером, недавно рассталась со своим мужем — звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

По слухам, кроме вероятных романтических отношений пару связывает сотрудничество, поскольку девушка является членом команды актера.

