Британец выиграл в лотерею более 170 млн фунтов

Это третий по величине выигрыш за всю историю розыгрышей и шестой джекпот, выигранный в Великобритании в этом году.

Житель Великобритании выиграл приз в размере почти 172 млн фунтов стерлингов (более $185 млн) в национальной лотерее EuroMillions.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что старший советник по работе с победителями из компании-оператора лотереи на территории Великобритании Camelot Group Энди Картер заявил, что это третий по величине выигрыш за всю историю лотереи. Обладатель выигрыша уже заявил права на приз.

«Мы рады получить заявку на третий по величине выигрыш в истории и с нетерпением ждем возможности поддержать обладателя билета и помочь ему начать наслаждаться своим поистине судьбоносным выигрышем», — отметил Картер.

Человек, имя которого не называется, уже предъявил свой билет, в котором он сумел угадать все семь чисел лотереи. После того, как выигрыш будет подтвержден и выплачен, новоявленный миллионер примет решение, хочет ли он, чтобы его имя стало известным.

Также сообщается, что это уже шестой джекпот EuroMillions, выигранный в Великобритании в этом году.

Как сообщал Курсор, в Великобритании 60-летняя Кэтлин Миллер и ее 35-летний сын Пол одновременно выиграли по 41 тысяче долларов в People’s Postcode Lottery после того, как их почтовый индекс L30 3SQ в городе Бутле, графстве Мерсисайд, был объявлен победителем.

По заверению Кэтлин Миллер, она не хотела принимать участие в лотерее и согласилась лишь потому, что ее убедил поучаствовать сын. После чего она выразила искреннюю радость по поводу принятого решения. Выигранные деньги женщина планирует потратить на путешествие в Абу-Даби, чтобы увидеться со своей сестрой.

Также Курсор писал о знаках Зодиака, которые чаще всего выигрывают в казино и в лотерею.