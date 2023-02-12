Бывший испанский бар признали утерянной средневековой синагогой

В древности здание преобразовывали в церковь, больницу, дом для брошенных детей, ресторан и бар.

В андалузском городе Утрера (Испания) археологи обнаружили остатки синагоги 14 века.

Об этом сообщает Arkeo News.

Обнародованное открытие возводит строение 14-го века в ранг редкой группы средневековых синагог, которые сохранились спустя годы после изгнания испанских евреев в 1492 году. Известно только о 4 уцелевших синагогах в Испании после 1492 года (две в Толедо, одна в Сеговии и одна в Кордове).

В течение семи столетий синагога использовалась, а позже преобразовывалась в церковь, больницу, дом для брошенных детей, ресторан и даже бар. Более 400 лет назад были упоминания о потерянном храме.

«В том месте были только иностранцы и евреи…у которых была синагога там, где сейчас стоит Больница де ла Мизерикордия», — писал местный священник, историк и поэт Родриго Каро из Утреры в своей истории города 1604 года.

Городской совет Утреры решил купить здание в 2016 году. Однако цена покупки вызвала споры. Критики сомневались, что цена покупки того стоила, учитывая, что не было веских доказательств того, что синагога когда-либо находилась на этом месте.

Отсутствовали любые карты или официальные записи, описывающие синагогу средневековой Утреры, потому что еврейские общины в Испании до изгнания имели большую автономию, включая свои собственные суды и налоговые системы. Кроме того, даже если бы больница была построена над синагогой, ничего от оригинала могло не уцелеть.

Несмотря на возражения, городские власти приобрели здание и заказали археологическое исследование строения в ноябре 2021 года. Они смогли подтвердить историю Каро, идентифицировав молельный зал синагоги, скамью по периметру и Хечал, сефардский термин для обозначения ковчег Торы, небольшую камеру или нишу, где хранились свитки священных писаний.

Археолог Мигель Анхель де Диос сказал журналистам, что «первое, что нужно подтвердить, — это наличие молитвенной комнаты» после многолетнего анализа стен и пола здания.

«Фундаментальные элементы синагоги, такие как вестибюль, или скамейки по периметру, которые появились в этом обзоре, теперь подтверждают, что мы действительно находимся в молельном зале», – сказал он.

Археолог Мигель Анхель де Диос и его команда теперь надеются идентифицировать кафедру и ванную, использовавшиеся для ритуалов.

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