Археолог-любитель нашел парадную маску в Европе

Археолог-любитель Бетей Виорел нашел в коммуне Албени (Жудец Горж, Румыния) римскую парадную маску.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Исследователь проводил поиск металла, во время чего нашел железную маску римского периода и сообщил об этом местному правительству.

Известно, что в Румынии для владения металлоискателем нужно письменное разрешение полиции. Использовать металлоискатель на территории известных археологических памятников строго запрещено, если это предварительно не разрешило Министерство культуры.

Любые находки старше 100 лет жители обязаны передавать соответствующим властям в течение 72 часов с вознаграждением в размере 30% от стоимости находки. Если находку классифицируют как сокровище, то вознаграждение увеличивается до 45%.

Roman parade mask discovered in Romania

https://t.co/2vPT8WxvDc — rogueclassicist ~ david meadows (@rogueclassicist) February 7, 2023

По словам Георге Калотойу из Музея округа Горж, маска, по всей видимости, принадлежала солдату, дислоцированному либо в римском форте Бумбешти-Жиу, ныне известном как Выртоп, либо на военной заставе где-то поблизости. Артефакт дошел до нашего времени относительно целым, но подвергся коррозии из-за высокого содержания железа и воздействия кислорода и воды в почве. Мастер, создавший маску, сделал перфорированные отверстия вокруг ноздрей для дыхания, а также прорези для глаз и рта.

По мнению экспертов, маска датируется вторым-третьим веком нашей эры, периодом, когда часть Румынии находилась в римской провинции Дакия, также известной как Дакия Траяна. Этот регион завоевал император Траян между 98–117 годами нашей эры после двух кампаний, опустошивших дакийское королевство Децебал.

«Она пройдет процесс реставрации в лаборатории рядом с Румынской академией, после чего будет классифицирована и выставлена в постоянной экспозиции Музея уезда Горж», – рассказал директор Музея уезда Горж Дмитрий Хортопан.

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