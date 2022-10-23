Человеческий мозг превосходит суперкомпьютеры – ученые

В то время, когда физики пытаются создать более мощные квантовые компьютеры, самый эффективный процессор находится в наших головах.

Человеческий мозг может использовать квантовые вычисления.

Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ученых из Тринити-колледжа в Дублине, сообщает портал Futurism.

Их выводы основаны на идее «квантовой запутанности» — феномене, описывающем, что частицы изменяют квантовое состояние друг друга, даже когда они разделены большим расстоянием.

«Мы адаптировали идею, разработанную для экспериментов, чтобы доказать существование квантовой гравитации, с помощью которой вы берете известные квантовые системы, взаимодействующие с неизвестной системой. Если известные системы запутываются, то неизвестное тоже должно быть квантовой системой. Это позволяет обойти трудности с поиском измерительных устройств для чего-то, о чем мы ничего не знаем», — сказал Кристиан Керскенс, соавтор исследования.

В ходе этого эксперимента ирландские ученые смогли зафиксировать электрофизиологические потенциалы, которые могут вызвать, например, сердцебиение. «Известной системой» в этом случае стали протонные обороты воды в нашем мозгу.

После этого с помощью специальной формы МРТ изображения было обнаружено определенный тип электрического сигнала мозга. Это был вызван потенциал сердцебиения. Его нельзя обнаружить во время обычного МРТ. Свои достижения ученые объяснили квантовой запутанностью во вращениях протонов в мозге.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Изменение электрического заряда одной клетки вызывает высвобождение химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне разрыва, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.