Ученые обнаружили еще один мозг в теле человека

Еще один «мозг» исследователи обнаружили в кишечнике человека. При чем та система работает автономно от центральной нервной системы.

В человеческом организме находится «второй мозг», который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы.

Ученые отметили, что так называемая энтеральная (кишечная) нервная система (ЭНС) состоит из многих миллионов нейронов, регулирующих работу желудочно-кишечного тракта. Эта система периферийная и работает автономно от центральной (ЦНС), состоящей из головного и спинного мозга.

Это на самом деле мозг, заверил профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер, добавив, что ЭНС можно назвать и «первым мозгом», поскольку эта система появилась раньше ЦНС в ходе эволюции.

Специалисты проанализировали электрические импульсы в нейронах толстой кишки мышей и выяснили, что ЭНС синхронно задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые провоцируют сокращение мышц в кишечнике. Как утверждают ученые, ранее науке было неизвестно, что миллионы клеток ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.

Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.