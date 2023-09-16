Человечество отделяет от планетарной катастрофы всего три шага - ученые

По мнению исследователей, баланс на планете ухудшается по всем направлениям, за исключением деградации озонового слоя.

Ученые из Стокгольмского центра по устойчивости провели исследование и пришли к выводу, что человечество пересекло уже шесть из девяти "планетарных границ".

Результаты работы публикует журнал Science Advances.

Отмечается, что эти границы являются пределами допустимого влияния человеческой деятельности на планету и были предложены в концепции девяти планетарных границ в 2009 году. Если эти пределы будут превышены, это может привести к серьезным негативным последствиям для благополучия человека.

Исследование показало, что шесть из девяти границ уже были пересечены. Эти границы включают изменение климата, потерю биоразнообразия, биогеохимические изменения, изменение использования земли, глобальное потребление пресной воды и другие факторы.

Отчет подчеркивает, что баланс на планете ухудшается по всем направлениям, за исключением деградации озонового слоя. Ученые обращают внимание на то, что пересечение шести планетарных границ свидетельствует о том, что равновесие на планете нарушено.

Ученые сравнивают ситуацию с медициной, объясняя, что артериальное давление выше 120/80 не гарантирует сердечного приступа, но увеличивает риск его возникновения. Поэтому рекомендуется принимать меры по снижению давления, чтобы уменьшить риск сердечного приступа.

Также, несмотря на то, что превышение планетарных границ не гарантирует катастрофических последствий, это увеличивает риск серьезных проблем. Поэтому меры должны быть приняты для того, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение экологического равновесия и обеспечить устойчивость нашей планеты.

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