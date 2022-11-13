Суперкомпьютер предсказал, когда наступит конец света для человечества

Ранее машина уже оправдала несколько своих предсказаний.

Суперкомпьютер World One, который используют для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации, сделав весьма неутешительный прогноз. Согласно его данным, к 2050 году наступит крах человечества.

Об этом сообщает Daily Star.

Машина делает вычисления, основываясь на сложном алгоритме, который включает разные факторы, в частности загрязнение окружающей среды, запасы природных ресурсов, а еще уровень рождаемости. Полный анализ этих факторов позволяет спрогнозировать, какой будет жизнь. Ранее суперкомпьютер уже оправдал несколько своих предсказаний, в том числе снижение доступности жизненно важных минералов на планете.

Согласно его данным, причиной краха человеческой цивилизации, в том виде, в котором мы ее знаем, станет деятельность людей, поскольку мы являемся главными загрязнителями окружающей среды. К 2050 году масштабы загрязнений достигнут пиковой точки.

«Курсор» писал ранее, что Управление по инновациям Израиля выбрало поставщика решений для квантового управления Quantum Machines для строительства Израильского центра квантовых вычислений.