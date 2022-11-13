Суперкомпьютер предсказал, когда наступит конец света для человечества

12:02, Сегодня
Технологии
солнце земля космос картинка
Фото: canva.com

Ранее машина уже оправдала несколько своих предсказаний.

Суперкомпьютер World One, который используют для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации, сделав весьма неутешительный прогноз. Согласно его данным, к 2050 году наступит крах человечества.

Об этом сообщает Daily Star.

Машина делает вычисления, основываясь на сложном алгоритме, который включает разные факторы, в частности загрязнение окружающей среды, запасы природных ресурсов, а еще уровень рождаемости. Полный анализ этих факторов позволяет спрогнозировать, какой будет жизнь. Ранее суперкомпьютер уже оправдал несколько своих предсказаний, в том числе снижение доступности жизненно важных минералов на планете.

Согласно его данным, причиной краха человеческой цивилизации, в том виде, в котором мы ее знаем, станет деятельность людей, поскольку мы являемся главными загрязнителями окружающей среды. К 2050 году масштабы загрязнений достигнут пиковой точки.

«Курсор» писал ранее, что Управление по инновациям Израиля выбрало поставщика решений для квантового управления Quantum Machines для строительства Израильского центра квантовых вычислений.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.