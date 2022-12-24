Человек продолжает мутировать: ученые обнаружили загадочные изменения в ДНК

Исследователи обнаружили, что два гена, идентифицированные в ходе исследования, появились после расщепления человека и шимпанзе.

В геноме человека ученые определили новые гены, которые возникли на «пустом месте» без стандартной функции дублирования.

Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи из греческого центра биомедицинских наук «Александр Флеминг» и Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия, определили в нашем геноме 155 генов. Многие из них, по-видимому, играют решающую роль в нашей биологии, демонстриируя, как совершенно новые гены могут быстро эволюционировать и становится необходимыми.

Обычно новые гены возникают благодаря хорошо известным механизмам, таким как дублирование, когда наш генетический механизм случайно производит копии уже известных генов, которые потом начинают выполнять принципиально другие функции.

Однако эти 155 обнаруженные микрогены появились на пустом месте, в пустых участках ДНК.

Команда исследователей создала генетическое дерево предков, чтобы сравнить эти крошечные последовательности в наших геномах с ДНК 99 других видов позвоночных. Некоторые были идентифицированы с генами древних млекопитающих, а другие являются неизвестными дополнениями. Исследователи обнаружили, что два гена, идентифицированные в ходе исследования, появились после расщепления человека и шимпанзе.

В других проведенных анализах ученые обнаружили в трех новых генах известные варианты, связанные с заболеваниями. Наличие этих случайных мутаций в ДНК может указывать на некоторую связь с мышечной дистрофией, пигментным ретинитом и синдромом Алазами, но для выяснения этих отношений потребуются дальнейшие исследования.

Ранее Курсор писал, что искусственный интеллект обнаружил в ДНК человека неизвестный ген.