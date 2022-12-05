Искусственный интеллект обнаружил в ДНК человека неизвестный ген

Исследователи обнаружили существование «призрачной» популяции человека, с которой современные люди скрещивались во время исхода из Африки.

Ученые использовали искусственный интеллект (ИИ) для определения происхождения неизвестного вида человеческих предков, который мог иметь отношение к долгому путешествию человека из Африки тысячелетия назад.

Об этом сообщает Science Alert.

Вызвавшая интерес ученых находка оказалась останками девочки, жившей более 50 000 лет назад, с такой странной уникальностью, что она признана «гибридным» предком современных людей.

«Около 80 тысяч лет назад произошло так называемое перемещение из Африки, когда часть человеческой популяции, которая уже состояла из современных людей, покинула Африканский континент и мигрировала на другие континенты, дав начало всем нынешним популяциям», — рассказал биолог Жауме Бертранпети из Университета Помпеу Фабра в Испании.

По мере того, как современные люди прокладывали этот путь на территории Евразии, они создавали и некоторые другие вещи — размножались с древними и вымершими гоминидами других видов.

Однако исследования евразийской ДНК выделили ген, который вызвал массу вопросов о происхождении современного генетического кода человека.

Используя статистический метод, называемый байесовским выводом, исследователи обнаружили существование «призрачной» популяции человека, с которой современные люди скрещивались во время исхода из Африки.

«Эта популяция либо связана с неандертальцами-денисовцами, либо рано отделилась от линии денисовцев», — заявили эволюционисты.

Открытия в этой области науки происходят быстро и стремительно. Еще в 2018 году другая группа исследователей обнаружила доказательства того, что они назвали «определенным третьим событием скрещивания» наряду с денисовцами и неандертальцами.

Здесь предстоит еще много исследований. Применение такого рода анализа ИИ — совершенно новый метод в области изучения происхождения человека. Бертранпети заявил: «Мы попытаемся найти эти места значительного расхождения в геноме, чтобы посмотреть, какие из них принадлежат неандертальцам , а какие — денисовцам , и попытаться объяснить всю картину».

Ранее Курсор писал, что ученые считают, что искусственный интеллект может уничтожить человечество.

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