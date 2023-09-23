Чем питались люди 8 тысяч лет назад - ученые провели исследование

Раскопки археологов позволили сделать им потрясающее открытие.

Международная группа исследователей из Института человеческого развития Общества Макса Планка, Свободного университета Берлина и Йоркского университета смогли выяснить детали диеты жителей поселения Чатал-Хююк эпохи керамического неолита и энеолита в Центральной Анатолии.

Об этом пишет Nature Communications.

Речь идет о поселении, которое существовало в период с 7400 за 5600 годы до нашей эры. Археологи ранее предполагали, что после заселения они развивали сельскохозяйство, однако, как показали более поздние находки, жители Чатал-Хююка вели охотничье-собирательский образ жизни.

Так, в их рационе преимущественно были зерна, бобовые, мясо и молочные продукты. Ученые даже смогли определить, какое именно мясо и какой вид растительной пищи это был (продукты из козьего молока, молока овец, мясо коров и оленей). Хотя кости этих животных ранее уже были найдены на раскопках, анализ жиров в посуде в первый раз помог найти, какие конкретно виды разводило популяция - не считая товаров животного происхождения, в чашах оказались остатки зерновых культур (ячмень, пшеница), также бобовых (в основном горох).

Среди прочего исследователи обнаружили остатки белков, характерных для молочной сыворотки. То есть люди 8 тысяч лет назад уже знали технологии превращения молока в творог и сыворотку.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Греции в рамках археологических раскопок исследователи из Геттингенского университета нашли древнейшее здание эпохи железного века в Аттике.